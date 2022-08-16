Белоруссия ввела платное ожидание въезда в КПП на границе

В Белоруссии изменили систему работы электронной очереди транспортных средств в пунктах пропуска на границе, теперь водители въезжающих в страну автомобилей должны будут оплатить регистрацию в ней. Соответствующий указ президента Александр Лукашенко опубликован 16 августа.

«Все транспортные средства при их въезде в зону ожидания должны оплатить регистрацию в системе электронной очереди. При этом въезд в зону ожидания будет упорядочен и станет осуществляться в порядке живой очереди», — говорится на официальном сайте президента республики.

Отмечается, что часть денег будет перечисляться Государственному пограничному комитету для «совершенствования материально-технического обеспечения органов пограничной службы». Размер таких перечислений определят в Совете Министров.

В документу уточняется, что нововведение необходимо для повышения эффективности работы системы электронной очереди. Оно отменяет ранее действующий безвозмездный порядок размещения транспортных средств в зоне ожидания.

Ранее, 15 апреля, Белоруссия ввела запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в республику автомобилей (и тягачей), зарегистрированных в ЕС. Мера стала ответом на запрет допуск территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в Белоруссии и России.