В Госдепе заявили о намерении продолжить переговоры с Россией по СНВ-3

Власти США планируют продолжить работу по дипломатическим каналам с РФ для возобновления инспекций в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом во вторник, 16 августа, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы привержены реализации ДСНВ. <...> Мы продолжим по дипломатическим каналам взаимодействовать с РФ по вопросу возобновления инспекций», — сказал он.

Накануне председатель обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) выразил надежду на диалог России и США в вопросе сокращения СНВ.

Ранее, 11 августа, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Вашингтон привержен выполнению СНВ-3 совместно с российской стороной.

До этого, 8 августа, Москва инициировала временный вывод своих объектов из-под инспекций в рамках ДСНВ вследствие «упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии». Об этом она уведомила вторую сторону соглашения.

В МИД РФ 10 августа заявили, что механизм приостановки инспекций по ДСНВ задействован по всем правилам, а позиция государства хорошо проработана. Тем не менее Россия готова немедленно отменить свое решение после устранения проблем с инспекционной деятельностью у зарубежных коллег.

Между тем президент США Джо Байден 1 августа заявил о готовности американской стороны обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит подписанный в 2011 году СНВ-3. Белый дом хотел бы подписать с Россией новый документ на замену ДСНВ, однако каких-либо сроков возобновления диалога с Россией по стратегической стабильности нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Москва неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать переговоры с США о продлении СНВ-3. По его словам, времени для продления договора остается мало.

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на десять лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев до 700. В 2021 году СНВ-3 был продлен еще на пять лет.