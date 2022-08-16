Танк Израиля нарушил линию разграничения на Голанских высотах

Танк армии Израиля нарушил линию разграничения на Голанских высотах и демонстративно направил оружие в сторону позиций сирийских военных. Об этом 16 августа сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Евгений Герасимов.

По его словам израильская сторона пересекла линию разграничения накануне, 15 августа.

«По информации сирийской стороны, в 13:00 танк Армии обороны Израиля выехал со стороны горы Телль-Эль-Фарас в направлении населенного пункта Эс-Сабах, далее в направлении населенного пункта Айн-Айсах, где произвел остановку на 10 минут, демонстративно направив ствол в сторону позиций Сирийской Арабской Армии за линией разграничения «Браво», — сказал он.

Герасимов уточнил, что после этих действий израильский танк уехал в обратном направлении.

Отмечается также, что пересекать линию разграничения «Альфа» военные Израиля не имеют право в соответствии со взятыми страной обязательствами по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН. Между тем, израильские вооруженные силы сделали это целенаправленно.

Голанские высоты являются спорной территорией между Сирией и Израилем.

Ранее, 15 августа, сообщалось, что сирийская система противовоздушной обороны сбила две из восьми выпущенных Израилем ракеты. В результате авиаударов со стороны Израиля трое сирийских военнослужащих погибли, еще трое получили ранения.

Кроме того, 22 июля, погибли трое сирийских военнослужащих в результате авиаудара со стороны Израиля по Дамаску. Также в результате удара со стороны оккупированных сирийских Голан семь военных САР получили ранения.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли.

С 1944 по 1967 год Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Кунейтра. В ходе Шестидневной войны в июне 1967 года западная часть высот была захвачена израильской стороной.

В 1981 году Израиль принял в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией. При этом Совет Безопасности ООН не признал соответствующее решение. Затем, в 2019 году, действующий тогда президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над территориями Голанских высот.

В 1974 году была учреждена резолюцией Совета Безопасности ООН. Граница буферной зоны у Голанских высот стала именоваться линией А («Альфа»), а сирийская граница — линией Б («Браво»). Между двумя линиями находится демилитаризованная зона под ответственностью миссии ООН. Порядок в районе разъединения придерживается сирийскими властями.