Корреспондент «Известий» показал штурм Марьинки

Корреспондент «Известий» Денис Кулага показал кадры штурма удерживаемого украинскими боевиками поселка Марьинка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

По словам журналиста, отряды военных выбивают украинских боевиков из центра Марьинки. Позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) хорошо укреплены.

«Летят потихоньку государственные символы с административных зданий в Марьинке. Вот тому яркое доказательство, Марьинская народная рада Донецкой области - больше ее нет», — так он прокомментировал табличку на здании районной администрации.

Заметно участились и боевые действия на этом рубеже, подчеркнул Кулага.

На представленных им кадрах видно, как российские военные занимают новые позиции. Над домами поднимается дым, вызванный ударами артиллерии.

Кулага зашел в Марьинку вместе с разведчиками. По его словам, работают разведчики как на земле, так и с воздуха с помощью беспилотников, но и украинская сторона задействует весь свой военный потенциал, чтобы удержать эту линию обороны.

Ранее во вторник корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал обстановку в районе Марьинки. Ранее их занимали ВСУ, в том числе боевики запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».

Судя по кадрам, целых домов в районе практически нет. Крыши разбиты, стекла выбиты.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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