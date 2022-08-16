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Концентрация вредных веществ в районе взрыва в Ереване превысила норму

Концентрация вредных веществ в районе взрыва в Ереване превысила норму в несколько раз
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Фото: ТАСС/Александр Патрин
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Концентрация вредных веществ рядом с местом взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу» превысила допустимые нормы в несколько раз. Об этом во вторник, 16 августа, сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Армении.

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«Концентрация диоксида серы превысила предельно допустимую концентрацию в 4,6 раза, концентрация диоксида азота в 2,6 раза», — сказали в пресс-службе организации.

Пробы воздуха также взяли в центре Еревана. Согласно данным Гидромета, концентрация пыли в воздухе превысила норму в 1,4 раза, диоксида серы — в 1,1-1,3 раза, а диоксида азота — в 1,6-1,8 раза.

Взрыв в ТЦ «Сурмалу» произошел днем 14 августа. Возможной причиной назван пожар на складе пиротехники. Глава МЧС Армении Армен Памбухчян исключил вероятность теракта. Локализация пожара длилась более двух суток.

После ЧП в больницы доставили 61 пострадавшего, семь из них остаются на лечении в стационаре. На данный момент известно о 16 жертвах. Без вести пропавшими считаются три человека. Работы по разбору завалов продолжаются.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшем по неосторожности смерть человека, и о нарушении правил пожарной безопасности.

17 и 18 августа объявлены в Армении днями траура.

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