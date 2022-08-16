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Финский МИД: Хельсинки с сентября сократит прием заявлений на шенген от россиян в два раза

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Министерство иностранных дел Финляндии сократит в два раза число обращений за визой в России. Соответствующее предложение одобрило правительство страны, сообщил 16 августа финский МИД.

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«С начала сентября количество будет ограничено до 500 в сутки», — говорится в сообщении.

Также определены квоты времени, которые отводятся для подачи заявлений на получение визы: 20% всего времени зарезервировано для туристов и 80% для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом (при посещении родственников или для учебы).

С начала осени в среднем 100 заявок в день будут доступны для обращающихся за визой в туристических целях (10% от текущего количества), уточнили в ведомстве. Остальные 400 заявок предусмотрены для тех, кто обращается за визой по другим причинам.

«Кроме того, Финляндия поддерживает действия по достижению общей линии Евросоюза в отношении российских визовых ограничений. Финляндия поддерживает полную приостановку действия соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и РФ, что будет означать, например, увеличение визового сбора с €35 до €80», — отметили также в министерстве.

Ранее, 8 августа, глава консульской службы министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер рассказал о планах ввести ограничения на транзитный туризм для граждан РФ в Европу по шенгенским визам, которые выдали финские представительства.

11 августа, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин принял решение закрыть границы для россиян с выданными в Эстонии шенгенскими визами. В то же время парламент Латвии призвал страны Евросоюза прекратить выдачу туристических виз россиянам и белорусам.

В тот же день заместитель директора департамента информации и печати министерства иностранных дел России Иван Нечаев назвал призывы ряда стран Европы запретить выдачу россиянам шенгенских виз открытым шовинизмом.

16 августа уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова назвала призывы закрыть для россиян въезд на территорию Евросоюза дискриминацией и нарушением международных правовых актов.

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