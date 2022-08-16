В МЧС сообщили о локализации пожара в Ростовской области на площади в 331 га

Пожарным удалось локализовать крупный лесной пожар в Усть-Донецком районе Ростовской области на площади в 331 га. Об этом сообщили 16 августа в пресс-службе МЧС РФ.

«В Ростовской области удалось локализовать лесной пожар, тушение которого осложнялось сложными погодными условиями. Сотрудники МЧС России продолжают работы по тушению пожара и окарауливание населенных пунктов», — рассказали в министерстве, добавив, что зона локализации составила 331 га.

В ведомстве сообщили, что за сутки борьбы с огнем авиация МЧС РФ совершила 79 заходов из двух самолетов и вертолета. Уточняется, что в ходе противопожарных мероприятий было сброшено было сброшено более 260 тонн воды. В ликвидации пожара на данный момент участвуют 537 человек и 122 единицы техники.

Ранее 16 августа глава МЧС Александр Куренков заявил, что для ликвидации пожара в станице Верхнекундрюченской Усть-Донецкого района Ростовской области увеличена авиационная группировка. Министр отметил, что перекинувшийся на поселок лесной пожар не привел к жертвам.

15 августа региональное управление МЧС сообщило, что из-за лесного пожара из станицы Верхнекундрюченской эвакуированы 65 человек.