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РКН потребовал от YouTube восстановить удаленные видео посольства РФ в Лондоне
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РКН потребовал от YouTube восстановить удаленные видео посольства РФ в Лондоне

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rafael Henrique
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Роскомнадзор (РКН) потребовал от американской корпорации Google незамедлительно снять наложенные ограничения с YouTube-канала посольства России в Великобритании и Северной Ирландии и восстановить доступ к ранее удаленным материалам. Об этом говорится 16 августа на сайте ведомства.

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Как полагают в РКН, меры сервиса стали попыткой ограничить информационную работу посольства РФ и нарушили принципы свободы информации и доступа к ней.

«Видеохостинг, принадлежащий американской ИТ-корпорации Google, занимает ведущую роль в информационной войне, развязанной странами Запада против России», — добавили в ведомстве.

Площадка игнорирует требования законов РФ, не удаляет незаконный контент и ограничивает доступ к контенту российских СМИ, общественных деятелей.

«С апреля 2020 года Роскомнадзор выявил более 80 подобных актов цензуры в отношении российских YouTube-каналов», — говорится в сообщении.

Роскомнадзор считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении указанного YouTube-канала и требует проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения дискриминационных мер.

Ранее во вторник посольство России в Великобритании потребовало от YouTube восстановить 29 видео, которые были удалены с канала диппредставительства в понедельник, и извиниться. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что «крестовый поход» Google и принадлежащего ей YouTube против российского видеоконтента продолжается.

Она присоединилась к призыву восстановить удаленные видео, подчеркнув при этом, что никаких иллюзий по этому поводу не испытывает.

4 августа YouTube удалил канал российского блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. Google заявил, что канал был удален якобы за нарушение политики в отношении разжигания ненависти.

До этого, 11 марта руководство YouTube заявило, что блокирует каналы российских СМИ, которые финансируются государством. Сообщалось, что с площадки удаляется контент о специальной операции РФ по защите Донбасса, который «нарушает политику» видеохостинга. При этом материалы с фейками о ВС РФ и спецоперации, а также западное видение ситуации, хостинг не удаляет.

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