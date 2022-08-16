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Боевики «Азова» оборудовали склад боеприпасов в медцентре под Полтавой
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Боевики «Азова» оборудовали склад боеприпасов в медцентре под Полтавой

Минобороны РФ сообщило о дислокации боевиков «Азова» в медцентре под Полтавой
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Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy
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Боевики группировки «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) оборудовали склад боеприпасов в медицинском центре в Полтавской области. Об этом сообщил во вторник, 16 августа, глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«В Новых Санжарах Полтавской области в медицинском центре (ул. Курортная) дислоцируются боевики батальона «Азов», оборудован склад боеприпасов», — сказал он.

Мизинцев добавил, что персонал и пациентов националисты выгнали из медицинского учреждения.

Подразделения украинских войск также дислоцированы в здании больницы в Александровке Донецкой Народной Республики (ДНР) и в городе Артемовск на территории туберкулезной больницы (ул. Мариупольская).

По словам Мизинцева, здесь развернуты блокпосты и огневые точки, подходы к зданию заминированы. Однако местное население об этом умышленно не предупреждено. Эвакуация жителей близлежащих домов тоже не проводилась.

Ранее в этот день корреспондент телеканала «Известия» Иван Литомин сообщил о задержании в Херсоне участников организации «Гражданский корпус «Азов», созданной при одноименной радикальной группировке.

Задержанные планировали совершить покушения на представителей региональных властей и устроить теракты в паспортном столе и типографии, где печатаются анкеты на получение гражданства России. Работу ячейки курировали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки.

4 августа Росфинмониторинг внес украинскую националистическую группировку «Азов» в перечень террористических и экстремистских организаций. Теперь участие в ней является уголовно наказуемым деянием.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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