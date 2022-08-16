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Военкор «Известий» показал место гибели легендарного командира НМ ДНР Грузина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов показал место гибели бойца первого корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), командира с позывным Грузин. Военный погиб в боях за Марьинку.

Журналист рассказал, что украинские боевики били минометами по зданию бывшего магазина, где находился опорный пункт. Именно там погиб Грузин.

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«Правда, сейчас он всё еще считается пропавшим без вести. Добраться и разобрать завалы, достать его и его боевых товарищей пока не представляется возможным», — пояснил журналист.

По его словам, здание высотой почти в три этажа, с железобетонными опорами. Если начать разбирать завалы, то конструкция начнет разваливаться и тела еще больше засыплет обломками кирпичей и бетона.

Обстрел, предположительно, велся из американских гаубиц М777 с расстояния в 30–40 км. Грузин одним из первых оказался под огнем противника, но успел передать информацию по рации.

«Он думал, что по нему работает танк, потому что было два хлопка между срабатыванием дополнительного реактивного снаряда и приземлением. Он нам об этом докладывал. По рации передавали информацию дальше, в ответ обкладывали дальнюю «зеленку», — рассказал военнослужащий первого корпуса НМ ДНР с позывным Джавад.

Из здания смог выбраться сын Грузина Гия и другие бойцы. Им пришлось буквально ползли от окопа к окопу, чтобы уйти от минометного обстрела.

Как сообщил 14 августа военкор «Известий» Денис Кулага, в настоящее время российские войска контролируют основную часть поселка Марьинка и вытесняют украинских боевиков за линию обороны. Он также показал видео поселка, снятое с коптера. На представленных кадрах видны последствия боев в населенном пункте — частично и полностью разрушенные дома, а также воронки от попадания снарядов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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