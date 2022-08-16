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FT узнала о просьбах к Турции из ЕС объяснить торговлю с Россией

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Некоторые государства Евросоюза обратились к Анкаре с запросом информации о растущем товарообороте между Россией и Турцией. Об этом 16 августа сообщила газета Financial Times, ссылаясь на несколько западных источников.

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«Мы следим за этим. Это нехорошо и плохо воспринимается в Евросоюзе», — приводит издание слова собеседника, который рассказал о беспокойстве стран относительно быстро развивающейся торговли между РФ и Турцией.

Газета приводит данные министерства торговли Турции, согласно которым, с мая по июль этого года экспорт Турции в Россию составил $2,04 млрд — на $642 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, в Европе с опасением относятся к тому, что турецкий бизнес рассматривает уход иностранных компаний с российского рынка как возможность прийти в РФ со своей продукцией.

6 августа Financial Times также писала о настороженности западных стран относительно углубляющегося сотрудничества между Москвой и Анкарой. Так, шесть источников рассказали изданию, что они обеспокоены заявлениями президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о планах углубить сотрудничество в сфере торговли и экономики. Еще один представитель Евросоюза заявил газете, что Брюссель стал «более пристально» следить за отношениями двух стран.

После переговоров 5 августа Путин и Эрдоган сделали совместное заявление, в котором сообщили, что договорились о наращивании товарооборота и взаимодействия в таких сферах, как торговля и транспорт.

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