Минобороны России предостерегло ВВС Британии от провокаций с самолетом-разведчиком RC-135

Великобритания подала заявку на перелет самолета-разведчика по маршруту, который в том числе пролегает над РФ. Воздушно-космическим силам России поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства страны, сообщили 16 августа в Минобороны РФ.

«Подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией Российской Федерации. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию», — уточнили в ведомстве.

Возможные последствия действий британской стороны будут лежать исключительно на Великобритании, добавили в министерстве.

15 августа в Минобороны РФ сообщили, что британский самолет-разведчик нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос. Российский МиГ-31 вытеснил воздушное судно за пределы территории РФ.

Сенатор Сергей Цеков назвал действия британского самолета угрозой и провокацией. Он отметил, что нарушителям следует помнить о поговорке: кто сеет ветер, тот пожнет бурю.