Минобороны России предостерегло ВВС Британии от провокаций с самолетом-разведчиком RC-135
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- Минобороны России предостерегло ВВС Британии от провокаций с самолетом-разведчиком RC-135
Великобритания подала заявку на перелет самолета-разведчика по маршруту, который в том числе пролегает над РФ. Воздушно-космическим силам России поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства страны, сообщили 16 августа в Минобороны РФ.
«Подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией Российской Федерации. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию», — уточнили в ведомстве.
Возможные последствия действий британской стороны будут лежать исключительно на Великобритании, добавили в министерстве.
15 августа в Минобороны РФ сообщили, что британский самолет-разведчик нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос. Российский МиГ-31 вытеснил воздушное судно за пределы территории РФ.
Сенатор Сергей Цеков назвал действия британского самолета угрозой и провокацией. Он отметил, что нарушителям следует помнить о поговорке: кто сеет ветер, тот пожнет бурю.