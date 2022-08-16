В ЛНР пообещали отбросить ВСУ на достаточное расстояние для обеспечения работы школ

Силы Луганской Народной Республики сделают всё возможное для того, чтобы отбросить украинские войска на достаточное расстояние и сделать запуск учебного года 1 сентября безопасным, написал 16 августа глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«Неонацисты будут отброшены на безопасное расстояние, а руководство республики приложит все усилия для восстановления разрушенных учебных заведений и запуска образовательного процесса с 1 сентября!» — указано в публикации.

Пасечник также указал, что вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по поселку Родаково в ЛНР, в результате которого были уничтожены местная средняя школа и детский сад.

6 августа, ВСУ обстреляли жилой дом в Алчевске, начался пожар. Кроме того, различные повреждения получили еще более десятка зданий. Огонь велся из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении ЛНР.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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