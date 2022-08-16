Реклама
Прямой эфир
Интернет
РКН потребовал от YouTube восстановить удаленные видео посольства РФ в Лондоне
Мир
Боевики «Азова» оборудовали склад боеприпасов в медцентре под Полтавой
Спорт
Валуев выразил уверенность в победе Шлеменко над сербским Джокером
Мир
В ЛНР пообещали отбросить ВСУ на достаточное расстояние для обеспечения работы школ
Общество
Москалькова назвала дискриминацией призывы закрыть въезд в Европу для россиян
Мир
ВСУ обстреляли контейнеры с ядерными отходами и систему охлаждения ЗАЭС
Мир
МИД Китая указал на мизерную долю сторонников санкций против РФ в мире
Мир
В Латвии «концептуально договорились» не продлевать россиянам ВНЖ
Мир
Захарова заявила о «крестовом походе» YouTube против видеоконтента РФ
Общество
СКР расследует обстоятельства гибели российской журналистки под Донецком
Мир
Кулеба заявил о сложностях в убеждении Запада вводить новые санкции против РФ
Мир
Сухогруз Razoni с украинским зерном вошел в сирийский порт Тартус
Сюжет:

В ЛНР пообещали отбросить ВСУ на достаточное расстояние для обеспечения работы школ

Глава ЛНР заявил, что ВСУ отбросят на безопасное расстояние для обеспечения работы школ
0
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Силы Луганской Народной Республики сделают всё возможное для того, чтобы отбросить украинские войска на достаточное расстояние и сделать запуск учебного года 1 сентября безопасным, написал 16 августа глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

Пункт поражения: союзные силы взломали оборону ВСУ под Угледаром
Теперь перед киевским командованием стоит непростой выбор

«Неонацисты будут отброшены на безопасное расстояние, а руководство республики приложит все усилия для восстановления разрушенных учебных заведений и запуска образовательного процесса с 1 сентября!» — указано в публикации.

Пасечник также указал, что вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по поселку Родаково в ЛНР, в результате которого были уничтожены местная средняя школа и детский сад.

6 августа, ВСУ обстреляли жилой дом в Алчевске, начался пожар. Кроме того, различные повреждения получили еще более десятка зданий. Огонь велся из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении ЛНР.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022