Финский МИД: Хельсинки с сентября сократит прием заявлений на шенген от россиян в два раза

Финляндия с сентября сократит прием заявлений на шенгенские визы от россиян. Правительство обсудило ограничение туризма из России и утвердило соответствующую политику 16 августа, сообщила пресс-служба МИД республики.

«Министерство иностранных дел ограничивает ежедневное количество обращений за визой, которое можно забронировать в России, вдвое», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время в России регистрируется в среднем одна тысяча заявок в день. С начала сентября количество будет ограничено до 500 в сутки.

Кроме того, МИД определяет квоты времени, которые отводятся для подачи заявлений на получение визы: 20% всего времени зарезервировано для туристов и 80% для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом, — например, при посещении страны для работы, учебы или при наличии семейных связей.

О планах сократить число выдаваемых виз россиянам в 5–10 раз по сравнению с нынешним уровнем сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто ранее в этот день.

До этого, 8 августа, глава консульской службы министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер рассказал о планах ввести ограничения на транзитный туризм для россиян в Европу по шенгенским визам, которые выдали финские представительства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова еще в июле предупредила о том, что прекращение выдачи Финляндией виз россиянам будет расценено как откровенно дискриминационная политическая мера.

С 18 августа границы для россиян также закроет Эстония. По словам главы МИД республики Урмаса Рейнсалу, уже на этой неделе власти прибалтийской республики обсудят способы, как запретить въезд в страну всем гражданам России, которые получили шенгенские визы.