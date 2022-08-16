Более 400 дорожных знаков обновили в Калужской области

На территории Калужской области с начала 2022 года заменили 403 дорожных знака. Об этом сообщает региональное правительство.

По информации министерства транспорта, работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также на трассах установили 154 знака маршрутного ориентирования.

Как уточняет газета «Весть», за тот же срок было смонтировано свыше 4 тыс. м барьерных ограждений, нанесено более 2 тыс. км разметки. На 47 км дорог появилось освещение.

Кроме того, в ряде районов на участках, где запрещен выезд на встречную полосу, установили 15 предупреждающих щитов.