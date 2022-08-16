В Латвии «концептуально договорились» не продлевать россиянам ВНЖ

Власти Латвии договорились не продлевать виды на жительство (ВНЖ) россиянам и ограничить въезд в страну по шенгенским визам. Об этом 16 августа заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш. По его словам, официально решение не принято, достигнута лишь договоренность. Власти ожидают соответствующего проекта от МВД республики.

«Концептуально мы договорились не продлевать временный вид на жительство для граждан РФ ​​и ограничить [для них] въезд в Латвию по шенгенским визам. Ждем законопроект от МВД», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Ранее в этот день он сообщил, что в Латвии продлевать гражданам России временные ВНЖ будут только в исключительных случаях. При этом постоянные ВНЖ, которые, к примеру, полагаются супругам, далее решено выдавать лишь после успешной сдачи экзамена по государственному языку.

До этого, 11 августа, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич предложил рассмотреть вопрос о лишении новых граждан России ВНЖ и о выдворении их из страны. Так глава МИДа отреагировал на недавнее заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что Россия рассмотрит упрощение процедуры получения гражданства РФ для жителей Балтии.

Также тогда сейм Латвии объявил Россию страной — «спонсором терроризма». Депутаты парламента также призвали страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз россиянам и белорусам.

Накануне Латвия приостановила договор о сотрудничестве с РФ в сфере туризма.

30 июля стало известно о том, что пересекающих латвийскую границу граждан России заставляют подписать документ с осуждением спецоперации по защите Донбасса в связи с устранением угроз национальной безопасности Латвии. На местном радио позже пояснили, что иностранцы, которые въезжают в Латвию из России или Белоруссии, на пограничных пунктах будут усиленно досматриваться, что официально подтвердила Служба госбезопасности Латвии.

По словам министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, МИД страны получил российские протесты, но власти страны будут действовать в соответствии со своими интересами. Он заверил, что подобная политика давления на россиян продолжится в интересах безопасности.

В тот же день МИД РФ назвал проявлением шовинизма призывы европейских стран запретить выдачу шенгенских виз российским гражданам.