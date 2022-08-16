СКР расследует обстоятельства гибели российской журналистки под Донецком

Следователи расследуют обстоятельства гибели под Донецком активистки партии «Другая Россия», российской журналистки Земфиры Сулеймановой. Об этом сообщили журналистам 16 августа в пресс-службе Следственного комитета РФ (СКР).

Ранее в этот день координатор партии Михаил Аксель рассказал, что россиянка подорвалась на мине накануне. Она занималась волонтерской работой.

По информации СКР, Сулейманова получила ранение и позже скончалась в медучреждении. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Утром во вторник город вновь подвергается атаке вооруженных сил Украины. По информации представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские военные выпустили 63 снаряда разных калибров с 5:28 (время совпадает с мск) до 13:00.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением обстановки власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».