Более 2,5 тыс. человек покусали клещи в Оренбургской области

В Оренбургской области с начала года от укусов клещей пострадали 2670 человек, из них 1044 — это дети. Таковы данные регионального управления Роспотребнадзора.

Больше всего пострадавших — в Оренбурге. На столицу региона приходится 771 укушенный. Второе место — у Бузулука (324 случая), а третье — у Новотроицка (181), пишет 56orb.ru.

Что касается районов, то наиболее тяжелая ситуация по этому показателю сложилась в Оренбургском районе. За ним идут Сакмарский и Бузулукский районы.

За весь сезон удалось выявить девять клещей — переносчиков смертельно опасного вируса клещевого энцефалита. Еще 237 членистоногих оказались инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза. Заболели тем и другим по два жителя региона.