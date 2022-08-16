Воды реки Сутолоки в Уфе окрасились в молочный цвет

Жители Уфы рассказали о загрязнении реки Сутолоки неизвестным белым веществом. Участок реки, о котором идет речь, расположен в парке Лесоводов. Активисты при этом утверждают, что ранее вода в реке была нормального цвета, пишет ИА «МедиаКорСеть».

Официальных комментариев по поводу происходящего из экологических организаций и ведомств по охране природы пока не поступало.

Агентство напоминает, что ранее очевидцы рассказывали о загрязнении реки в Стерлитамакском районе Башкирии. Оттенок воды в реке стал зеленовато-белым, а рыба всплыла на поверхность.