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Daily Express: заявление Путина о поставках вооружений союзникам России встревожило Запад

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Президент России Владимир Путин выступил с «пугающим предостережением» на форуме «Армия-2022», говоря о поставках российского вооружения другим государствам. Об этом 15 августа заявил обозреватель британского издания Daily Express Мэттью Дули.

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По его словам, страны Запада давно пытаются помешать Ирану и КНДР получить мощное современное оружие.

«Однако сегодня Путин дал понять, что Москва готова снабдить эти диктатуры и в том числе другие страны, которые могут представлять угрозу Западу, современным оружием», — говорится в его статье.

Дули привел отрывки из речи российского лидера, в которых он сказал об опережении российского оружия на десятилетия иностранных аналогов. Также он напомнил, что Россия остается вторым экспортером оружия в мире после США, поставляя вооружения многим странам.

15 августа на церемонии открытия форума «Армия-2022» Путин заявил о готовности России поставить оружие своим союзникам. Речь шла как о стрелковом оружии, так и о боевой авиации и беспилотниках.

«Почти все они не раз применялись в реальных боевых действиях», — добавил Путин.

Россия выступает за широкое развитие военно-технического сотрудничества с союзниками и партнерами, подчеркнул президент. Путин также отметил, что Россия ценит нежелание партнеров и союзников прогибаться под мирового гегемона.

На мероприятии присутствовали представители более 70 стран, которые потенциально могут купить российское оружие, отметила «Газета.Ru».

15 августа глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что Россия в 2022 году поставила иностранным покупателям за рубеж вооружение на сумму $5,4 млрд. Одновременно компания подписывает контракты, портфель заказов составляет $52,9 млрд.

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