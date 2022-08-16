Кулеба заявил о сложностях в убеждении Запада вводить новые санкции против РФ

Руководству Украины непросто убеждать лидеров стран Запада продолжать вводить более жесткие антироссийские санкции, заявил 15 августа глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью журналисту Дмитрию Гордону (заочно арестован в РФ, внесен в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору).

По его словам, Запад привык, что Киев можно уговорить и убедить, навязав свою точку зрения, однако с появлением Зеленского ситуация якобы изменилась и в вопросе антироссийских санкций украинская сторона была непреклонна.

«В 90% случаев западные лидеры привыкли, что Украина покоряжится, займет позу, но в конце концов они нас доломают и уговорят: где-то лаской, где-то давлением, где-то угрозами... Конечно, их первая реакция: «Не, это неконструктивно. Ребята, вы стали неконструктивными». Я им всем говорил: «Мы для вас стали неконструктивными, потому что мы перестали прогибаться под вас. Мы справедливо ожидаем от вас какого-то уважения и принятия того, что наши позиции могут быть разными». Им больно с этим свыкнуться», — заверил Кулеба.

Глава украинского МИДа также отметил, что, на его взгляд, самыми сложными переговорами было обсуждение об отключении российских банков от системы SWIFT.

«Это был армагеддон. Не хотели. На тот момент они всё-таки пытались малой кровью — и пришлось войти в прямую конфронтацию, поименно называть коллег, говорить: «Как вы можете, сидя в Брюсселе в тихом, спокойном зале, так себя вести», — рассказал он.

Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

16 августа агентство Bloomberg указало на то, что проблемы роста стоимости жизни начинают волновать рядовых европейцев гораздо больше, чем поддержка Украины. По мнению авторов статьи, ситуация в ближайшее время не улучшится и Европу ждет мрачная зима. По мере приближения холодов решимость и единство Запада в поддержке Киева будут еще больше ослабевать.

Ранее, 14 августа, обозреватель газеты The Guardian Саймон Тисдалл написал, что Европу всё больше беспокоит ситуация с ростом цен на продовольствие и электроэнергию, в итоге Евросоюз (ЕС) может вынудить Украину подписать перемирие с Россией, чтобы снизить экономические последствия санкций. Журналист отметил, что страны Запада могут нанести удар в спину Украине уже зимой, отказавшись от поддержки Киева.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин констатировал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих государств инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».