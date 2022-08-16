Реклама
Прямой эфир
Мир
Bayer продолжит поставки российским аграриям
Мир
Латвия решила продлевать ВНЖ россиянам лишь в редких случаях
Мир
Bloomberg заявило об отказе Европы от Украины на фоне подорожания жизни
Мир
Зеленский призвал закрыть границы для россиян на год и посмотреть на результат
Политика
В Совфеде призвали обезвредить диверсантов после ЧП на военном складе в Крыму
Мир
Снятый с постамента в Нарве танк-памятник Т-34 перевезли в Военный музей
Мир
YouTube удалил 29 роликов посольства РФ в Лондоне
Культура
Камбоджа обвинила американского миллиардера в скупке краденых скульптур
Спорт
СБР назвал лицемерными рекомендации исполкома IBU сохранить отстранение россиян
Мир
Взрывное устройство обнаружили в доме у задержанного под Херсоном наводчика ВСУ
Мир
США анализируют ответ Ирана на предложение Евросоюза по ядерной программе
Мир
В Армении объявлен двухдневный траур в связи со взрывом в ереванском ТЦ

Дело возбудили после смерти 2-летнего малыша в оренбургской больнице

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет Оренбурга принял решение о возбуждении уголовного дела по факту смерти двухлетней девочки в инфекционной больнице возле поселка Ивановка Оренбургского района. Статья — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Идут следственные действия, назначены экспертизы, опрашиваются сотрудники медицинского учреждения, рассказали РИА «Оренбуржье» в СУ СКР по Оренбургской области. При этом в региональном минздраве не стали комментировать гибель ребенка, сославшись на проведение следственной проверки.

Родители девочки рассказали Урал56.Ру, что 10 августа у их дочери появились симптомы сильной аллергии. Прибывший на дом фельдшер сделал девочке укол. Спустя время ситуация только ухудшилась. Родители самостоятельно поехали сначала в одну больницу, где их не приняли, а после в инфекционную больницу, где ребенку стало лучше, но потом у него остановилось сердце.

При этом, как утверждают родственники девочки, никаких отклонений от нормы у нее не было. За неделю до обращения в скорую помощь были сделаны анализы, показавшие, что ребенок здоров.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022