Дело возбудили после смерти 2-летнего малыша в оренбургской больнице

Следственный комитет Оренбурга принял решение о возбуждении уголовного дела по факту смерти двухлетней девочки в инфекционной больнице возле поселка Ивановка Оренбургского района. Статья — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Идут следственные действия, назначены экспертизы, опрашиваются сотрудники медицинского учреждения, рассказали РИА «Оренбуржье» в СУ СКР по Оренбургской области. При этом в региональном минздраве не стали комментировать гибель ребенка, сославшись на проведение следственной проверки.

Родители девочки рассказали Урал56.Ру, что 10 августа у их дочери появились симптомы сильной аллергии. Прибывший на дом фельдшер сделал девочке укол. Спустя время ситуация только ухудшилась. Родители самостоятельно поехали сначала в одну больницу, где их не приняли, а после в инфекционную больницу, где ребенку стало лучше, но потом у него остановилось сердце.

При этом, как утверждают родственники девочки, никаких отклонений от нормы у нее не было. За неделю до обращения в скорую помощь были сделаны анализы, показавшие, что ребенок здоров.