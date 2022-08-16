Все крупные природные пожары потушили в ЯНАО

На территории ЯНАО ликвидировали все крупные лесные пожары. Об этом сообщило региональное правительство.

В работах задействованы порядка 400 человек, в том числе около 100 специалистов из федерального резерва. В ближайшее время они вернутся домой, пишет ИА «Ура.ру» со ссылкой на кабинет министров округа.

На данный момент в ЯНАО продолжает действовать один пожар в Красноселькупском районе, однако его распространение удалось приостановить. В связи с этим режим ЧС, действовавший в Надымском и Шурышкарском районах, был отменен.

15 августа сообщалось, что глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин поставил губернаторам задачу вдвое сократить площадь лесных пожаров, не допустить уменьшения финансирования их тушения, а также усилить контроль и завершить работы по выявлению зон затопления в российских регионах.