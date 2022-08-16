В Херсоне задержали готовивших диверсии сторонников «Азова»

В Херсоне задержали участников организации «Гражданский корпус «Азов», который был создан при одноименной группировке (признана террористической и запрещена в РФ). Об этом во вторник, 16 августа, сообщает корреспондент телеканала «Известия» Иван Литомин.

Среди задержанных — лидер местной ячейки Вадим Кравченко. Вместе с другими участниками он готовил в городе диверсии, собирал информацию о российских военных, которую затем передавал украинским спецслужбам. Работу ячейки курировали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки.

Задержанные планировали совершить покушения на представителей региональных властей и устроить теракты в паспортном столе и типографии, где печатаются анкеты на получение гражданства России.

В ходе обыска у неонацистов обнаружили много символики боевиков «Азова» и «Правого сектора» (запрещены в РФ), нацистскую литературу и листовки с призывами к убийству российских военных.

Ранее, 10 августа, сообщалось о задержании группы пособников Службы безопасности Украины (СБУ) в Голопристанском районе Херсонской области. Были задержаны четыре человека. Они перевозили по реке диверсантов, оружие, боеприпасы и оборудовали в лесу тайники.

5 августа российские военнослужащие ликвидировали «спящую ячейку» участников территориальной обороны Украины в Херсоне. Были установлены личные данные 16 членов группы, включая командира взвода и командира отделения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ключевые цели — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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