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Военкор «Известий» показал брошенные позиции ВСУ в районе Марьинки в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал обстановку в районе Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Ранее эти позиции занимали Вооруженные силы Украины (ВСУ), в том числе боевики запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».

Опорный пункт украинских военных находился на месте бывшего магазина «Сосискин дом». Сейчас в этом районе идут ожесточенные бои. По словам защитников Донбасса, сражения против ВСУ проходят сложно, но войска союзных сил продвигаются вперед.

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«Прохожу Петровский район, очень много «зеленки» (зеленой растительности. — Ред.). Надо внимательно смотреть под ноги», — рассказал журналист.

Судя по кадрам, целых домов в районе практически нет. Крыши разбиты, стекла выбиты. На одной из дорог лежит перевернутый военный автомобиль, на котором преимущественно вывозили раненых.

«Именно на этой «буханке» (машине. — Ред.) перевозили раненых. Ну после этого инцидента у нас еще одна появилась. Но эту изрешетили просто в никуда», — сообщил один из военных.

Как рассказал военкор, погода в этот день благоволила.

«Низкая облачность, идет дождь. Значит, шансы того, что украинские неонацисты поднимут в воздух «птичку» (беспилотник. — Ред.), крайне малы. Поэтому у нас есть возможность пройти, не быть срисованными (обнаруженными. — Ред.). И будем надеяться, что обстрела не будет», – пояснил Родион Северьянов.

Однако позже все же пришлось покинуть местность.

«А вот теперь уже надо очень-очень быстро уходить. Тучи рассеялись, солнышко вышло. По рации пришло сообщение, что украинские боевики подняли в небо «птицу», так что, скорее всего, пойдут обстрелы», — рассказал журналист.

Накануне вместе с разведчиками в Марьинку зашел военкор «Известий» Денис Кулага. По его словам, работают разведчики как на земле, так и с воздуха с помощью беспилотников, но и украинская сторона задействует весь свой военный потенциал, чтобы удержать эту линию обороны.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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