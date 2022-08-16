В 2022 году 30 человек утонули на водоемах Забайкальского края
С начала года в Забайкальском крае утонули 30 человек. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на региональное управление МЧС.
Всего в Забайкалье зарегистрировано 34 происшествия на водоемах. 11 человек удалось спасти.
Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при нахождении у воды. В частности, время купания зависит от температуры воды и наличии ветра. Рекомендуется купаться, когда вода достигает +25 градусов. При этом нахождение в воде не должно превышать 20 минут.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области трое детей начали тонуть, пытаясь перебраться на остров по мелководью реки Обь. На помощь мальчикам бросился их 12-летний знакомый. Подростку удалось спасти двух детей, третий утонул.