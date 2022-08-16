Житель Южно-Сахалинска перечислил мошенникам 1,15 млн рублей

В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества в отношении 58-летнего мужчины. Потерпевший лишился 1,15 млн рублей.

По словам горожанина, ему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что кто-то якобы оформил кредит от имени сахалинца. Затем мужчину переключили на «сотрудницу банка», которая сообщила ему информацию о банковских счетах и убедила оформить кредит. Полученные средства пострадавший перевел на продиктованный злоумышленниками счет, пишет ИА SakhalinMedia.

Еще одно заявление в полицию поступило от 37-летней жительницы Корсаковского городского округа. Она разместила в интернете объявление о продаже двух детских кроватей стоимостью 4 тыс. рублей. На следующий день ей в мессенджер пришло сообщение с просьбой осуществить доставку кроватей в Долинск с помощью курьерской службы. «Клиент» прислал ссылку на страницу, где женщина ввела реквизиты банковской карты. В итоге она лишилась 12 тыс. рублей.

По обоим происшествиям сотрудники МВД возбудили уголовные дела.