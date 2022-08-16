Взрывное устройство обнаружили в доме у задержанного под Херсоном наводчика ВСУ
Самодельное взрывное устройство обнаружили силовики в доме наводчика Вооруженных сил Украины (ВСУ), задержанного в понедельник в Херсонской области. Об этом 16 августа сообщил представитель местных силовых структур.
Бомбу уничтожили на месте обнаружения. В районе операции предприняли необходимые меры безопасности по эвакуации мирных жителей из прилегающих домов.
Задержание Дмитрия Сухорукова, который передавал ВСУ информацию о местах нахождения российских войск, а также об их передвижении, прошло в понедельник. В ходе допроса задержанный рассказал журналистам, что один из ударов по его координатам артиллерия Украины нанесла по пункту связи российской армии.
Данные задержанный передавал мужу своей сестры, который служил в ВСУ в Донбассе, а затем, после начала специальной военной операции, переехал в Николаев. Зять попросил Дмитрия следить за российскими военными, поскольку он зарабатывает на жизнь, развозя хлеб, и перемещается по региону.
Также 15 августа сообщалось, что за неделю в Херсонской и Запорожской областях военные и сотрудники Росгвардии задержали более 50 человек, причастных к деятельности ВСУ, Службы безопасности Украины (СБУ) и националистических организаций. Кроме того, обнаружено 14 тайников.
Херсонская область и приазовская часть Запорожья были освобождены в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.
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