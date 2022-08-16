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Американист назвал способы для демократов помешать возвращению республиканца в Белый дом

Американист Домрин перечислил варианты, как демократы помешают возвращению республиканца в Белый дом
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Фото: Global Look Press/Luis Barron
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Возможная победа Республиканской партии на выборах в конгресс США 8 ноября — не гарантия того, что представитель консерваторов займет пост главы государства в 2024 году. Об этом 16 августа «Известиям» заявил профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин.

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«Сейчас, когда демократы увидят, что потеряли большинство в обеих палатах, они, естественно, активизируются, чтобы не допустить возвращения [экс-президента США Дональда] Трампа или его молодого наследника. Чаще всего таковым называют нынешнего губернатора штата Флорида Рона Десантиса. У них для этого будет два года», — подчеркнул эксперт.

Американист предположил, что помимо попыток найти у Трампа секретные документы демократы будут прибегать и к другим способам получить большинство.

«Например, округ Колумбия преобразовать в 51-й штат или преобразовать в штат Пуэрто-Рико. Округ Колумбия [практически полностью] состоит из демократов, а жители Пуэрто-Рико, когда им дадут возможность стать гражданами Соединенных Штатов, естественно, будут голосовать за демократов. Или вообще открыть границы с Мексикой. Если Трамп строил стену, то демократы эту стену окончательно снесут. И за кого будут голосовать все эти мексиканцы?» — отметил Домрин.

За предстоящие два года демократы сделают всё, чтобы не допустить возвращения в Белый дом любого республиканца, заключил эксперт.

13 августа политолог Сергей Марков в беседе с «Известиями» предположил, что обыски в поместье Трампа проводятся для того, чтобы не допустить его до выборов главы государства в 2024 году. В случае победы, как считает политолог, Трамп может начать расследование по возможной фальсифицированной победе действующего американского лидера Джо Байдена на выборах в 2020-м.

Тогда же американский адвокат Аркадий Бух заявил, что статьи, по которым Трампу могут быть предъявлены обвинения, достаточно серьезные, однако на результаты следующих президентских выборов это не повлияет.

Днем ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что при обыске в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде сотрудники Федерального бюро расследований обнаружили 11 комплектов секретных документов.

В то же время газета The New York Times сообщила, что обыск в поместье Трампа проводился по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. В рассекреченном документе говорится о том, что бывшего главу государства подозревают в нарушении закона о шпионаже.

14 августа вооруженные сторонники Трампа собрались у штаб-квартиры ФБР в Финиксе. Они протестовали против незаконного, на их взгляд, обыска в поместье политика.

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