Новые игровые комплексы обустроили в двух детсадах в Тверской области
В Тверской области на территории двух детских садов появились новые игровые комплексы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Одну из площадок установили около детсада № 3 в Старице, вторую — в детсаду № 5 в Ржеве. Работы прошли по новой программе по оснащению дошкольных учреждений уличными комплексами для детей.
Как уточняют «Тверские ведомости», средства на реализацию программы выделены из бюджета области. Всего в 2022 году по ней планируется установить 55 объектов. Их намерены ввести в эксплуатацию уже в ближайшее время.
Кроме того, в 2022–2023 годах 42 игровых детских комплекса планируется обустроить в парках, скверах и других общественных территориях. На обустройство каждой площадки предусмотрено по 1 млн рублей.