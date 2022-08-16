Штормовое предупреждение объявили в Амурской области из-за дождей
Синоптики прогнозируют очень сильные дожди на территории Амурской области 17 и 18 августа. В регионе объявлено штормовое предупреждение.
По данным МЧС, ветер в ближайшие дни усилится до 13–18 м/с. На отдельных территориях вместе с ливнями пройдут грозы, пишет ИА PriamurMedia. Из-за выпадения большого количества осадков вероятно формирование дождевых паводков с подтоплением приусадебных участков и низменных участков местности. Специалисты отмечают высокую вероятность значительного подъема уровня воды на малых реках.
В связи с ухудшением погодных условий высока вероятность возникновения аварийных ситуаций, связанных с нарушением работы объектов ЖКХ и дорожных служб. Руководителям муниципалитетов рекомендовано принять профилактические меры.
Ранее синоптики предупредили жителей Карелии об аномальной жаре. В ближайшие дни температура воздуха будет превышать норму на 7–9 градусов.