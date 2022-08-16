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Камбоджа обвинила американского миллиардера в скупке краденых скульптур

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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Правительство Камбоджи заявило, что древние скульптуры кхмеров, фигурирующие на фотосессии в доме американских миллиардеров Роджера Барнетта и Слоан Линдеманн Барнетт, были незаконно вывезены из страны.

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Съемка особняка дочери покойного миллиардера, коллекционера произведений искусства Джорджа Линдеманна появилась в популярном глянцевом журнале и привлекла широкое внимание, потому что на некоторых постаментах в поместье отсутствовали скульптуры. Расследование показало, что кадры были отредактированы, а на самом деле там стоят древние каменные артефакты, изображающие демонов и богов. Ценности, предположительно, датируются X веком и относятся к периоду правления Джаявармана IV, императора Кхмерской империи.

Как заявили власти Камбоджи, эти скульптуры украдены много лет назад из одного из святилищ страны, передает The Washington Post.

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, подобные истории, связанные с реликвиями из стран третьего мира, случаются периодически, хотя до столь масштабных скандалов обычно не доходит.

«Проблема происхождения различных древних артефактов, которые вывозились европейцами и американцами из Азии, Африки, Южной Америки, на сегодняшний день одна из самых острых для западных музеев и коллекционеров. Недавнее известие о том, что британский музей вернул Нигерии бенинскую бронзу, в общем-то из того же ряда. Другое дело, что четких механизмов и строгой классификации тех или иных случаев вывоза и продажи ценностей до сих пор нет, поэтому вполне вероятно, что Линдеманны будут доказывать, что приобрели артефакты на законных основаниях», — отметил эксперт.

В мае сообщалось о краже китайской картины-графики и двух деревянных гравюр художника Уве Бремера из коридора перед бюро бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Произведения висели на своих местах 16 лет. Правоохранители начали расследование пропажи предметов искусства.

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