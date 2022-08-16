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На Украине остановят треть сахарных заводов из-за роста цен на газ

На Украине Ассоциация производителей сахара заявила об остановке десяти заводов из-за цен на газ
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Фото: РИА Новости/Роман Демьяненко
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На Украине из-за высоких цен на газ остановят работу 10 сахарных заводов. Об этом во вторник, 16 августа, заявили в украинской ассоциации производителей сахара «Укрцукор».

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«Цена на коммерческий газ, которую предлагают предприятиям, такая, что можно даже не запускать завод, потому что каждый килограмм произведенного на этом газе сахара приносит только убытки», — говорится на сайте организации.

По словам заместителя директора Гнидовского сахарного завода Александра Никишина, если бы предприятие работало только на газе, то ежесуточно пришлось бы отдавать минимум 400 т сахара только на газ, притом что завод может производить 600–700 т в сутки.

В связи с текущей ситуацией принято решение запустить только 22 сахарных завода по всей Украине.

Что касается остальных заводов, которые на время вынуждены прекратить работу, то, как отметили в ассоциации, на первый план выходит задача сохранить производственный коллектив, потому как закрытие завода даже на один сезон повлечет за собой порчу оборудования и другие последствия.

Энергетический кризис в стране усугубился после того, как 26 июля «Нафтогаз Украины» официально объявил о дефолте по еврооблигациям. В последний день льготного периода компания не выплатила держателям евробондов долги, что ознаменовало наступление дефолта.

Как указала после заявления «Нафтогаза» газета The Wall Street Journal, дефолт украинской государственной энергетической компании вызовет цепную реакцию в экономике и финансовой системе республики.

В тот же день украинский кабмин решил обратиться к США с просьбой о предоставлении «газового ленд-лиза» для стабильного прохождения отопительного сезона. В Киеве отметили, что важно искать «все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям».

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