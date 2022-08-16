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Зеленский призвал закрыть границы для россиян на год и посмотреть на результат

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Фото: TASS/DPA
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал запретить гражданам России въезд в другие страны на год для того, чтобы «увидеть результат». Об этом украинский лидер рассказал в интервью для издания The Washington Post.

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«Все очень просто: какими бы ни были граждане РФ — есть те, кто поддерживает и кто не поддерживает — их дети там, учатся за границей, в школах, вузах и так далее. Пусть едут в Россию. Ничего страшного в этом нет, пусть едут туда. Не навсегда - пожалуйста, пусть возвращаются. Они просто поймут тогда... Пусть россияне едут на родину, пусть все едут в Россию», — приводит газета слова президента Украины.

Зеленский добавил, что установление подобных ограничений для граждан РФ якобы может стать единственной возможностью повлиять на политику страны.

«Это очень понятные санкции, они очень простые. Речь не о деньгах, не о газе или трубах и о том, что зимой у немцев не будет тепла. Просто закройте границы на год и вы увидите результат», — резюмировал политик.

Ранее, 9 августа, Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. Он добавил, что россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

В тот же день премьер-министр Эстонии Кая Каллас сделала публикацию в Twitter о том, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее мнению, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь назвала «чушью на грани национализма» призыв главы кабмина Эстонии и напомнила, что ограничение свободы передвижения является нарушением международных прав человека.

Тем не менее, с 18 августа Эстония закроет границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными в Эстонии.

15 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о том, что не поддерживает предложение запретить выдачу шенгенских виз всем россиянам. Он отметил, что плохо представляет себе общеевропейский механизм отказа в визах всех гражданам РФ.

16 августа глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна намерена сократить количество выдаваемых виз российским туристам в 5–10 раз по сравнению с нынешним уровнем. Известно, что в настоящее время Финляндия получает ежедневно около 1 тыс. заявлений на получение визы из России.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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