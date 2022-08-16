В Минобороны России назвали диверсией инцидент в Джанкое

В Джанкойском районе Крыма склад военного назначения пострадал 16 августа из-за диверсии. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, ущерб нанесен ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, ряду жилых домов.

«Серьезно пострадавших нет. Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии», — добавили в министерстве.

Утром во вторник стало известно о возгорании на территории площадки временного хранения боеприпасов в воинской части в Крыму. В результате произошла их детонация.

Глава региона Сергей Аксенов ввел на полуострове режим ЧС. По его словам, пострадали два человека, их жизни ничего не угрожает. С территории, расположенной в непосредственной близости к воинской части, эвакуировали 3 тыс. человек.

Корреспондент «Известий» Мери Бадунц показала кадры с места происшествия. Она рассказала, что детонация боеприпасов продолжалась некоторое время.

Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента. Устанавливаются причастные к преступлению.