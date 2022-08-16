Интерактивную карту пасек составили в Подмосковье

В Подмосковье появилась интерактивная карта пасек. В области зарегистрировано в общей сложности 500 таких объектов. У большей части статус личного подсобного хозяйства.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное правительство пишет, что около 10% специально оборудованных мест содержания медоносных пчел принадлежит сельскохозяйственным организациям, индивидуальным предпринимателям и крестьянско-фермерским хозяйствам. На интерактивную карту нанесли информацию о владельце пасеки и месте ее расположения.

Ранее сообщалось, что этим летом в Свердловской области погибло около 70 млн пчел. Причиной стало отравление химикатами, которыми фермеры уничтожали вредителей. Глава областного Общества пчеловодов Данил Попов назвал нынешний год беспрецедентным по массовому мору насекомых.