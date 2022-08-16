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В ДНР возбудили дело об «Экоциде» из-за последствий удара ВСУ по пивзаводу

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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В Донецкой Народной Республике возбудили уголовное дело по статье «Экоцид» из-за утечки аммиака после удара ВСУ по пивзаводу в Донецке. Украинские военные обвиняются в массовом уничтожении животного мира, отравлении атмосферы и водных ресурсов, сообщили ТАСС в Генпрокуратуре ДНР во вторник, 16 августа.

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Завод обстреляли вечером 10 августа военнослужащие 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины. В результате атаки и повреждения завода концентрация аммиака в воздухе превысила допустимые нормы в 10 раз, а в воде — почти в 40 раз.

После ракетного удара на территории пивного завода сгорело зерно, из которого предполагалось изготовить продукцию. Последствия ЧП были устранены утром 11 августа.

Этим же днем «Известия» показали последствия обстрела. На заводе работали следователи, велась съемка следов обстрела, а также были изъяты обломки ракет.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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