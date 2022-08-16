К середине сентября в дома Мариуполя дадут электричество и воду

К середине сентября в Мариуполе должны восстановить подачу электричества и воды в жилые дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мастер-план (по восстановлению Мариуполя. — Ред.) нам президент одобрил, теперь сделаем пообъектный график работ. Ставлю задачу наращивать темпы строительства», — говорится в сообщении.

Также вице-премьер отметил, что работы уже сейчас ведутся очень активно: часть жилых домов планируется сдать в сентябре.

Кроме того, по его словам, ведется активная подготовка к началу отопительного сезона. Газ уже подается в дома в трех районах города: Приморском, Октябрьском и Ильичевском.

Как сообщили в пресс-службе Минстроя, концепция восстановительных работ в Мариуполе разработана Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и подведомственным ему ФАУ «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования РФ».

Документ устанавливает ключевые параметры развития Мариуполя, очередность проведения восстановительных работ, а также технико-экономические показатели строительства жилья и социальной инфраструктуры.

«Уже сейчас в Мариуполе запущен проект восстановления и строительства объектов жизнеобеспечения граждан. Всего, по предварительным данным, в 2022–2025 годах на территории города планируется построить и восстановить порядка 1,03 млн кв. м социальной инфраструктуры. По разработанному мастер-плану мы рассчитываем, что сможем полностью восстановить Мариуполь в течение трех лет», — сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин.