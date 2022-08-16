Экономику ЛНР и ДНР поможет перезагрузить стройка

Масштабное строительство и восстановление жилья и инфраструктуры может стать драйвером перезапуска экономики территорий освобожденных ЛНР и ДНР. Об этом «Известиям» заявил президент ГК «Основа» Александр Ручьёв.

«Именно масштабное строительство и восстановление жилья и инфраструктуры могут стать драйвером перезапуска экономики этих территорий. На строительную отрасль завязаны десятки смежных сфер, в которые глобально вовлечены сотни тысяч человек», — сказал он.

По его словам, работы по модернизации и восстановлению — это гарантированные рабочие места для местного населения, инвестиции. Также это наконец залог развития всего региона.

На восстановление жилья и инфраструктуры уйдет несколько лет, полагает он. Это масштабная и важная работа, которая требует большой концентрации сил и крупных инвестиций.

Говорить о сроках и требуемом объеме финансирования можно будет только после комплексной и всесторонней оценки текущего состояния жилого фонда и инфраструктуры, сказал Александр Ручьёв.