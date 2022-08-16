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При поддержке Минстроя в ЛНР и ДНР формируются два учебных центра

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Фото: РИА Новости
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При поддержке Минстроя в освобожденных ЛНР и ДНР формируются два учебных центра. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Цели учебных центров в Луганской и Донецкой народных республиках — подготовка квалифицированных специалистов в области строительства и их дальнейшее трудоустройство, пояснили в Минстрое.

Соответствующие соглашения заключены подведомственным Минстрою России ФАУ «РосКапСтрой» с Мариупольским строительным профильным колледжем и Донецким техникумом архитектуры и строительных технологий при поддержке Минстроя России, министерства образования и науки ДНР, министерства образования и науки ЛНР.

На основании анализа потребности в кадрах, проведенного кадровым центром Минстроя России, сформирован перечень ключевых специальностей, по которым будет проходить обучение на первом этапе реализации учебной программы. Это кровельщик, стекольщик, сантехник и оператор котельной, а также водители и операторы транспортной техники.

Помощь в трудоустройстве учащимся окажет кадровый центр Минстроя России. Кроме того, на освобожденных территориях будут открыты филиалы кадрового центра Министерства строительства и ЖКХ РФ.

Сейчас Минстрой оказывает помощь в восстановлении Мариупольского строительного профильного колледжа и Донецкого техникума архитектуры и строительных технологий, пострадавших в ходе военных действий. Также прорабатывается возможность открытия третьего учебного центра на территории Лисичанска.

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