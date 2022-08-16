До 2025 года в ЛНР и ДНР планируют построить 1700 км сетей ЖКХ
В 2022–2025 годах в освобожденных ЛНР и ДНР планируется восстановить и построить порядка 1700 км жилищно-коммунальной инфраструктуры. Об этом «Известиям» сообщили в Минстрое.
«Предварительно, в период 2022–2025 годов на территориях ДНР и ЛНР планируется построить и восстановить порядка 1700 км жилищно-коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение)», — сказали в Минстрое.
Также в ведомстве отметили, что сейчас запущен проект восстановления и строительства объектов ЖКХ в Мариуполе.
В частности, в 2022 году планируется к восстановлению порядка 42 котельных, реконструкция и капремонт 112 км сетей теплоснабжения, 89 км сетей водоснабжения, 24 км сетей водоотведения, 11 канализационных станций.
Также в министерстве сообщили, что в первую очередь в республиках восстанавливают жилье, социальные объекты и необходимую инфраструктуру (школы, детские сады, медицинские учреждения, коммунальная и инженерная инфраструктура).
«Одна из приоритетных задач сегодня — подготовка к отопительному периоду», — подчеркнули в ведомстве.