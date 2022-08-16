Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны назвало провокацией заявку Лондона на пролет самолета RC-135 над РФ
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в регионах с ростом случаев COVID-19
Мир
Фермеры во Франции потеряли треть урожая фруктов и овощей из-за засухи
Мир
Первая леди США Джилл Байден заразилась коронавирусом
Армия
В России готовы совместно с другими странами производить Су-75
Экономика
Цена газа в Европе превысила $2,6 тыс. впервые с марта
Мир
Постпред РФ Ульянов выразил тревогу в связи с ситуацией на ЗАЭС из-за позиции Запада
Мир
В Генштабе заявили об инициированных США потрясениях на Ближнем Востоке и в Африке
Мир
В ГРУ заявили о намерении США выделить Киеву еще $4,5 млрд
Мир
Власти Литвы усомнились в возможности запретить выдачу шенгена россиянам
Мир
ВСУ снова ударили из артиллерии по Энергодару
Экономика
В России не зафиксировали массового ввоза машин по параллельному импорту

Минобороны назвало провокацией заявку Лондона на пролет самолета RC-135 над РФ

0
Фото: commons.wikimedia.org/Sgt Si Pugsley RAF
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великобритания подала заявку на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией России. В Министерстве обороны РФ заявили 16 августа, что рассматривают это как сознательную провокацию.

Провокационный фон: о чем говорит растущая активность украинских спецслужб
Российские силовики сорвали попытку угнать боевые самолеты и предупредили подрыв емкостей с опасными веществами

Отмечается, что в связи с этим Воздушно-космическим силам (ВКС) России поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства РФ.

«Все возможные последствия от этой преднамеренной провокации будут лежать исключительно на стороне Великобритании», — заключили в ведомстве.

Накануне самолет-разведчик Великобритании RC-135 нарушил воздушную границу РФ в районе мыса Святой Нос на побережье Кольского полуострова в Мурманской области. На перехват самолета поднимался МиГ-31, который вытеснил британский борт.

Комментируя произошедшее, первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров отметил, что это была попытка проверить реакцию Москвы.

Российский сенатор Сергей Цеков отметил, в свою очередь, что границы Российской Федерации надежно защищены и вторжения иностранных воздушных судов всегда будут пресекаться.

До этого, 27 июля, стало известно, что стратегический разведывательный самолет НАТО приблизился к российским границам. Часть полета самолета прошла с отключенным транспондером, что говорит о подавлении систем самолета средствами РЭБ или попытке экипажа скрыть свое присутствие.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022