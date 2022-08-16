Минобороны назвало провокацией заявку Лондона на пролет самолета RC-135 над РФ

Великобритания подала заявку на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией России. В Министерстве обороны РФ заявили 16 августа, что рассматривают это как сознательную провокацию.

Отмечается, что в связи с этим Воздушно-космическим силам (ВКС) России поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства РФ.

«Все возможные последствия от этой преднамеренной провокации будут лежать исключительно на стороне Великобритании», — заключили в ведомстве.

Накануне самолет-разведчик Великобритании RC-135 нарушил воздушную границу РФ в районе мыса Святой Нос на побережье Кольского полуострова в Мурманской области. На перехват самолета поднимался МиГ-31, который вытеснил британский борт.

Комментируя произошедшее, первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров отметил, что это была попытка проверить реакцию Москвы.

Российский сенатор Сергей Цеков отметил, в свою очередь, что границы Российской Федерации надежно защищены и вторжения иностранных воздушных судов всегда будут пресекаться.

До этого, 27 июля, стало известно, что стратегический разведывательный самолет НАТО приблизился к российским границам. Часть полета самолета прошла с отключенным транспондером, что говорит о подавлении систем самолета средствами РЭБ или попытке экипажа скрыть свое присутствие.