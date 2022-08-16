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Глава СКР поручил возбудить дело из-за заболевших в нижегородском лагере детей

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Уголовное дело возбудили из-за массового заражения детей, предположительно энтеровирусной инфекцией, в частном лагере «Восток» в Семеновском районе Нижегородской области. Решение принято по поручению главы СКР Александра Бастрыкина.

По итогам расследования и при наличии оснований виновных накажут. О ходе дела главе СКР должен докладывать руководитель регионального СУ СКР Айрат Ахметшин, сообщает ИА «НьюсНН».

Ранее около 30 детей обратились за медицинской помощью с жалобами на повышенную температуру, понос и рвоту. Предположительно, у всех энтеровирусная инфекция.

Лагерь решили закрыть со вторника, 16 августа, но накануне представители учреждения объявили о возобновлении его работы с 19 августа по просьбам родителей.

15 августа сообщалось, что в Башкирии возбудили уголовное дело по факту заражения двух детей мышиной лихорадкой в летнем лагере. Инцидент произошел в городе Салавате. Через четыре дня после возвращения домой из лагеря в больницу попали две девочки в возрасте 10 и 15 лет. Им поставили диагноз «геморрагическая лихорадка».

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