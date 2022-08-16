Порошенко похвастался закупкой «крутых» беспилотников для ВСУ

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о подписании долгосрочного контракта с ведущими компаниями на закупку якобы самых крутых беспилотников для вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Во время командировки в рамках рабочей поездки по странам Европы мы договорились о долгосрочном контракте с компаниями — производителями самых крутых беспилотников. ‹...› Мы выкупаем всю партию этих беспилотников, которые должны стать глазами нашей артиллерии», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Порошенко добавил, что «по понятным причинам» не будет называть имена компаний — производителей этих беспилотников и страну их изготовления.

3 августа министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в своем Telegram-канале, что Украина собрала около $20 млн на дроны-разведчики в рамках проекта «Армия дронов». По его словам, до конца августа Киев планирует закупить 200 дронов-разведчиков.

25 июля Федоров рассказал, что Украина подписала договоры на покупку дронов, систем для ударных дронов-камикадзе, мультикоптеров и беспилотников-разведчиков на общую сумму $7,1 млн.

22 июля издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина просила США о поставке беспилотников MQ-1C Gray Eagle, однако Вашингтон не хочет одобрять соответствующий запрос, ссылаясь на ряд опасений — от потенциальной потери передовых технологий на поле боя до необходимости обучать украинцев работе с беспилотниками.

19 июля в первом корпусе Народной милиции ДНР заявили, что военные ВСУ практически полностью лишились возможности проводить воздушную разведку беспилотниками по всей линии фронта в республике.

16 июня в «Ростехе» рассказали, что украинские боевики остались без «глаз» и «ушей» из-за использования российскими военными систем РЭБ.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».