Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала признание главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы в том, что вся его семья вместе с собаками покинула территорию Украины сразу после начала спецоперации.

«Всё, что вам надо знать об истинности патриотизма киевского режима. Собаки превыше всего», — заявила Захарова во вторник, 16 августа, в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день распространилось заявление от Кулебы. Он рассказал в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном (заочно арестован в РФ и объявлен в розыск), как ночью с 24 на 25 февраля доехал до украинской границы, туда же прибыли и его дети, родители, собаки, после чего семейство покинуло Украину.

С 24 февраля РФ начала проводить специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. Ситуация в ЛДНР обострилась в середине февраля по причине обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

С 2014 года руководство страны ведет военные действия в Донецкой и Луганской народных республиках, жители которых не признали итоги госпереворота на Украине.

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