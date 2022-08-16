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Власти Литвы усомнились в возможности запретить выдачу шенгена россиянам
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Власти Литвы усомнились в возможности запретить выдачу шенгена россиянам

Министр обороны Литвы сомневается, что ЕС согласует запрет на выдачу виз россиянам
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Algol/Tips Images
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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что страны Евросоюза не смогут договориться о запрете выдачи шенгенских виз для россиян. Об этом он заявил 16 августа в эфире радио LRT.

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«Ожидать консенсуса на уровне Евросоюза по вопросу введения запрета на выдачу гражданам России туристических виз не приходится», — поделился он мнением с журналистами.

По словам Анушаускаса, договоренность может стать причиной разногласий даже на стадии подготовки. На стадии принятия решения из обсуждений может выйти ряд стран, но это не повод прекращать обсуждения, отметил он.

Как добавил министр, путешествуя по Европе, он встречал россиян, которые чувствуют себя вполне комфортно в нынешней России. Это не иммигранты и не политические беженцы, подчеркнул Анушаускас.

«Они возвращаются и снова занимаются своими делами. Это меньшая часть населения России, но они же и опора властей РФ», — добавил он.

Также во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сомневается в единодушии Евросоюза по вопросу отмены виз на въезд для россиян.

Ранее, 16 августа, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна намерена сократить количество выдаваемых виз российским туристам в 5–10 раз по сравнению с нынешним уровнем.

Как напоминает «Газета.Ru», 15 августа временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь рассказал, что Литва не выдает визы гражданам России с конца февраля за исключением некоторых отдельных случаев. Также он сообщил, что Россия направила в МИД Литвы ноту в связи с прекращением работы литовского Шяуляй Банка с Россией.

9 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. Он добавил, что россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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