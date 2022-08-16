Лабораторную диагностику в России сделают независимой от поставок из-за рубежа

«Роснано» создает центр компетенций по производству реагентов для лабораторных исследований, сообщила пресс-служба компании. В проекте также участвуют организация «Нацстандарт» и подразделение международного холдинга Erba Group.

На международном военно-техническом форуме «Армия-2022» проект представил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.

Центр расположится на двух площадках — в Москве и Московской области. Там будут производить медицинские приборы и реагенты для клинико-диагностических исследований.

Производство заработает до конца года, после этого планируется увеличить степень локализации и расширить линейку продукции, наладить выпуск комплектующих, включая тару, упаковку и компоненты реагентов, а также обеспечить локализацию производства лабораторного оборудования. «Это позволит сэкономить 25–30% бюджетных средств, выделяемых на закупку реагентов», — считают в «Роснано».



В компании подчеркнули, что данная инициатива решает задачу обеспечения технологического суверенитета в области здравоохранения. «Продукция создаваемого центра компетенций универсальна и может быть использована в системах различных производителей, что делает отечественную инфраструктуру лабораторной диагностики независимой от поставок из-за рубежа», — заявили в пресс-службе.

Проект поддержало Министерство здравоохранения и Министерство промышленности и торговли РФ, апробация продукции проходит в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.