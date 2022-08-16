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Росгвардейцы в Запорожской области нашли тайник ВСУ с оружием

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Фото: Росгвардия
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Росгвардейцы обнаружили в одном из населенных пунктов Запорожской области замаскированный тайник вооруженных сил Украины (ВСУ) с большим количеством оружия. Об этом сообщили 16 августа в пресс-службе ведомства.

«В ходе осмотра росгвардейцы изъяли 11 ручных противотанковых гранатометов, реактивный пехотный огнемет, 3 самодельных взрывных устройства, 175 кг взрывчатых веществ, 60 ВОГ-30П, ручную кумулятивную гранату РКГ-43, сигнальную мину иностранного производства, 50 электродетонаторов и более 8 тыс. различных боеприпасов к стрелковому оружию», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что опасные находки были уничтожены саперами группы разминирования Росгвардии.

18 июля корреспондент «Известий» Александр Морозов показал тайник с оружием украинских боевиков, который нашли инспекторы российской военной автомобильной инспекции (ВАИ).

В обнаруженном схроне находились патроны, гранаты и почти сотня снарядов для гранатомета. Как говорят военные, весь этот схрон предназначался для диверсионно-разведывательной группы украинских неонацистов. Кроме того, на подходе к этому тайнику солдаты нашли «растяжку», которую потом обезвредили.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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