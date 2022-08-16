Свыше 10 тыс. детей осмотрели врачи мобильного поезда «Здоровье» в Приморье

Врачи мобильного поезда «Здоровье» приняли больше 10 тыс. детей на территории Приморского края. Поездки медиков закончатся в ноябре.

По данным Vostokmedia, врачи посетили 20 территорий Приморья. На очереди у мобильного поезда — еще 11 населенных пунктов. Детей осматривают педиатры, хирурги, стоматологи, урологи и другие специалисты.

На осмотр к медикам попали 789 опекаемых детей, 417 сирот, а также 305 малышей в возрасте до года.

В министерстве здравоохранения региона отметили, что в 2022 году медицинскими осмотрами в различных учреждениях будет охвачено больше 363,9 тыс. детей и подростков. Поездки мобильного поезда завершатся в Черниговском районе.

Ранее сообщалось, что за полгода больше 11 тыс. жителей Якутии прошли медицинские обследования в «больницах на колесах». Комплексы оборудованы на базе автомобилей «КамАЗ» и оборудованы электрокардиографом, кольпоскопом, а также анализатором гемоглобина, глюкозы и холестерина.