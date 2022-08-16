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«Газпром» допустил подорожание газа в Европе зимой выше уровня $4000 за 1 тыс. кубов

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Цены на газ в Европе зимой могут превысить $4 тыс. за 1 тыс. куб. м. Об этом 16 августа сообщили в «Газпроме», подводя итоги первых семи с половиной месяцев 2022 года.

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«Отметим, что на спотовых биржах Европы цены на газ пробили отметку $2,5 тыс. По консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень $4 тыс. за 1 тыс. куб. м», — заявила компания в Telegram.

В «Газпроме» также рассказали, что, по данным Gas Infrastructure Europe на 14 августа, запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) восполнены на 48,6 млрд куб. м. Для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/20 года компаниям предстоит закачать еще 23,8 млрд куб. м.

Ранее в этот же день сообщалось, что цена на газ в Европе в ходе торгов на бирже ICE поднялась выше $2450 за 1 тыс. куб. м впервые с марта.

В июле эксперты рассказали «Известиям», что стоимость газа в Европе в будущем будет определять ряд факторов. В августе она сохранится на достаточно высоком уровне, в районе $2000–2500 за 1 тыс. куб. м.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих государств инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер.

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